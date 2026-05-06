Актёр Петров — после матча «Спартак» — ЦСКА: успокою и поддержу Бурунова

Актёр и болельщик московского «Спартака» Александр Петров рассказал, что планирует написать коллеге, поклоннику ЦСКА Сергею Бурунову после победы красно-белых над армейцами (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Сергею Бурунову после матча ничего не написал. Может, смайлик отправлю. Не поиздеваюсь, успокою его, поддержу», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром» или «Динамо», ЦСКА завершил выступление на турнире.