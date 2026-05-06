Главный тренер «Спартака» поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поблагодарил болельщиков за поддержку в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором красно-белые одержали победу над ЦСКА (1:0). Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Это полуфинал, мы были в шаге от финала. Спасибо болельщикам, они нам очень помогли. Во втором тайме было непросто, и их поддержка очень сильно помогла», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В финале Пути РПЛ выявят сильнейшего московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.