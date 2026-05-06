Наиль Умяров: отставка Челестини из ЦСКА никак не сказалась на «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после победы над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России заявил, что на его команде никак не сказалось увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера соперника.

«Отставка Челестини никак не сказалась на нас», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

50-летний Челестини был главным тренером ЦСКА с 20 июня 2025 года. 4 мая 2026 года ЦСКА объявил, что расторг контракт со швейцарским специалистом по соглашению сторон. ЦСКА вылетел из Кубка России, в чемпионате России идёт на шестом месте за два тура до конца соревнования.