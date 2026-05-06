Главный тренер «Спартака» Карседо высказался о победе над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу своих подопечных над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«На «Спартаке» всегда давление, мы должны и хотим побеждать в каждом матче. Должны добиваться успеха. Сегодня мы были сконцентрированы на себе и своей игре.

Во втором тайме сопернику нужно было отыгрываться, они пошли всеми силами в атаку, а нам надо было сохранять результат. Поэтому второй тайм получился именно таким», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.