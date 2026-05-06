Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров оценил атмосферу в дерби «Спартак» — ЦСКА

Наиль Умяров оценил атмосферу в дерби «Спартак» — ЦСКА
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил атмосферу в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором красно-белые одержали победу над ЦСКА (1:0). Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Атмосфера — супер! Что-то невероятное! Хочется позвать их с нами в «Лужники» и на другие матчи. Очень многие просили билеты на дерби, но получилось достать только для семьи», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В финале Пути РПЛ сильнейшего выявят московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

