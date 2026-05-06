Главный тренер «Спартака» Карседо: Заболотный очень важный игрок для нас

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о роли нападающего Антона Заболотного в команде. Сегодня красно-белые одержали победу над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Заболотный — часть нашей команды, важный для нас игрок на поле и за пределами. Рады, что у нас он есть. Посмотрим, как его допинговая ситуация будет развиваться», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что в пробе Заболотного обнаружен допинг. Игрока отстранили от тренировок и матчей, но затем запрет сняли. Заболотный признал факт положительной допинг-пробы, но заверил, что ничего запрещённого никогда сознательно не принимал.