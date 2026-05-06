Игрок «Спартака» Жедсон Фернандеш: хочу забивать, как Литвинов

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о голе одноклубника Руслана Литвинова в финале Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые одолели ЦСКА (1:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Не знаю, что Литвинов делает, чтобы так забивать. Спрошу у него, потому что тоже так хочу», — передаёт слова Жедсона Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» во «ВКонтакте».