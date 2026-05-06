Наиль Умяров высказался о сопернике «Спартака» в Суперфинале Кубка России
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о сопернике «Спартака» в Суперфинале Кубка России.
«Без разницы, кто будет соперником в финале. Это одна игра, которая выходит за рамки. Если «Динамо», флешбэков не будет», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В финале Пути РПЛ выявят сильнейшего московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2026
-
00:04
-
00:02
- 6 мая 2026
-
23:59
-
23:53
-
23:53
-
23:43
-
23:39
-
23:37
-
23:32
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:22
-
23:19
-
23:15
-
23:14
-
23:09
-
22:59
-
22:56
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:50
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:44
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:35
-
22:35
-
22:33