Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о сопернике «Спартака» в Суперфинале Кубка России.

«Без разницы, кто будет соперником в финале. Это одна игра, которая выходит за рамки. Если «Динамо», флешбэков не будет», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В финале Пути РПЛ выявят сильнейшего московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.