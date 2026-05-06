Эмоции Матвея Сафонова после спасения в матче с «Баварией» в полуфинале ЛЧ

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил удар полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы на 44-й минуте в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Игра идёт в эти минуты на стадионе «Арена Мюнхен», счёт – 1:0 в пользу парижской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Кадр из трансляции

Первый матч между командами завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ». В той встрече на счету россиянина было три сейва.

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.