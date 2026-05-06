Тамерлан Мусаев: беру ответственность на себя — мог предрешить судьбу матча со «Спартаком»

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о своём нереализованном моменте в финале Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором армейцы уступили «Спартаку» (0:1). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Беру ответственность на себя. Я мог предрешить судьбу матча. Не получилось. Тренер сделал всё правильно — хороший план. Игроки провели хороший матч», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

