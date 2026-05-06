Игрок «Спартака» Жедсон Фернандеш: Максименко — очень хороший голкипер

Игрок «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался об игре голкипера красно-белых Александра Максименко в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА (1:0). Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Максименко — очень хороший голкипер. Сегодня он хорошо провёл матч. Мы понимали, что у ЦСКА есть хорошие игроки, но справились», — передаёт слова Жедсона Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Во втором тайме голкипер совершил двойной сейв. Максименко сначала отразил дальний удар, а затем успел подняться с газона и отбил удар с восьми-девяти метров.

В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.