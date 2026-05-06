«Есть какая-то справедливость». Губерниев — о победе «Спартака» над ЦСКА и травме Глебова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе «Спартака» над ЦСКА в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 (1:0), а также травме полузащитника армейцев Кирилла Глебова.

«Спартак» с победой! Не сказать, что он сегодня сильно лучше играл. Если брать весь матч. Но в этом есть какая-то справедливость. Там не в спешке меняли тренера, он что-то успел построить, наладил игру.

А ЦСКА сейчас — это можно сказать Глебов!!! Вышел хромым, больным. Но сделал больше, чем мог. Пока был в состоянии ползать — бегал быстрее соперника. Но всё равно сломался!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Игрок вышел на замену на 46-й минуте, однако на 88-й минуте произошла обратная замена.