Финал Лиги чемпионов — 2026: дата и время, где пройдёт матч, где смотреть трансляцию игры

В субботу, 30 мая, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором сыграют французский «ПСЖ» и английский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На стадии 1/2 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе турнира лондонцы по сумме двух матчей обыграли мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «ПСЖ». Парижане обыграли миланский «Интер» со счётом 5:0 в главном матче турнира сезона-2024/2025.