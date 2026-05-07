Результаты матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 6 мая

В среду, 6 мая, состоялся один ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Бавария» (Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 1:1.

Первый матч между мюнхенцами и парижанами прошёл в столице Франции и завершился победой команды Луиса Энрике со счётом 5:4. Таким образом, «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в прошлогоднем финале обыграл «Интер» (5:0).