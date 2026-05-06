«Это красная в Москве, Катманду и Андах». Кахигао — об отменённой карточке Облякова

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао раскритиковал решение арбитра VAR Сергея Карасёва позвать к монитору судью Кирилла Левникова для отмены красной карточки полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Красная карточка? Извините, до сих пор не понимаю некоторых решений. Возможно, потому что я иностранец. Арбитр сделал хорошее решение и показал красную. Это была чистая красная. Не понимаю, почему Карасёв подозвал арбитра к экрану, чтобы просмотреть этот эпизод. Думаю, каждый из нас видел совершенно чётко шипы на голеностопе Мартинса. Это чистая красная в Москве, Катманду и даже в Андах!

Думаю, арбитр провёл хорошую игру. Вопрос — почему Карасёв попросил пересмотреть эпизод. Все, кто носят очки, могли это увидеть. Можно 100 раз пересмотреть эпизод, там будут шипы на голеностопе.

— Карасёв против «Спартака»?

— Это хороший вопрос. Но не могу говорить за него. Всё, что вижу, есть решения, которые есть против «Спартака», я с этим не согласен. Призываю всех обратить внимание на этот эпизод.

— Что с этим делать?

— Не знаю, это вопрос к РФС, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.