Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» восхитился игрой Матвея Сафонова после отражения удара Мусиалы

Пресс-служба «ПСЖ» отреагировала на сейв вратаря Матвея Сафонова после удара полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы на 44-й минуте в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Игра идёт в эти минуты на стадионе «Арена Мюнхен», счёт — 1:0 в пользу парижской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Какая великолепная игра Матвея в эпизоде с Мусиалой», — написал аккаунт «ПСЖ» в социальной сети X.

Первый матч между командами завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.

«ПСЖ» — снова в финале ЛЧ! «Бавария» пробила Сафонова лишь на 90+4-й минуте! LIVE
