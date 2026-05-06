«ПСЖ» восхитился игрой Матвея Сафонова после отражения удара Мусиалы

Пресс-служба «ПСЖ» отреагировала на сейв вратаря Матвея Сафонова после удара полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы на 44-й минуте в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Игра идёт в эти минуты на стадионе «Арена Мюнхен», счёт — 1:0 в пользу парижской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Какая великолепная игра Матвея в эпизоде с Мусиалой», — написал аккаунт «ПСЖ» в социальной сети X.

Первый матч между командами завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.