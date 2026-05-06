Умяров рассказал, как «Спартак» отпраздновал выход в Суперфинал Кубка России

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о праздновании выхода команды в Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. На стадии финала Пути регионов красно-белые одолели ЦСКА (1:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

— Мы видели, что творилось в центре поля — вы танцевали, радовались. Что было в раздевалке?

— Все, кто был в раздевалке, праздновали, без речей. Все понимают, что речь будет после финала, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.