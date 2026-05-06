Автор победного гола «Спартака» в дерби с ЦСКА Литвинов обратился к болельщикам

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов обратился к болельщикам после финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором красно-белые переиграли ЦСКА (1:0).

«Красно-белые, всех с победой! Сегодня Москва — красно-белая! Движемся дальше. Впереди ещё три финала. Вперёд, Спартак!» — сказал Литвинов в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале клуба.

Полузащитник отметился единственным голом в игре на 10-й минуте, совершив дальний удар из-за пределов штрафной. Литвинов был признан лучшим игроком матча.

В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.