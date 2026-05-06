Игрок «Спартака» Умяров: третье место как минимум мы должны забирать

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров считает, что команда должна занять как минимум третье место в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Как минимум это медали. Медали для каждого спортсмена важны. Я уже неоднократно говорил, что мы провалили первую часть, что-то отквитать во второй уже было тяжело. Но старались, делали всё возможное. Третье место как минимум мы должны забирать», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 28 туров РПЛ красно-белые располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы, команда заработала 48 очков. Лидирует «Краснодар» с 63 очками после 28 встреч.