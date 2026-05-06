Появилось объяснение, почему судья верно не назначил пенальти в матче «Бавария» — «ПСЖ»

Арбитр Жоау Педру Пиньейру принял верное решение не назначать пенальти за попадание мяча в руку полузащитника Жоау Невеша в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и «ПСЖ». Об этом сообщает аккаунт Archivo VAR, специализирующийся на судействе, на странице в социальной сети X. Игра идёт в эти минуты, счёт – 1:0 в пользу парижской команды. Отметим, мяч попал в Невеша после удара с близкого расстояния от одноклубника португальца Витиньи.

«Наказывается ли игра рукой Жоау Невеша? Нет. Витинья делает контролируемый вынос мяча — мяч попадает в руку португальского футболиста, когда тот пытается защититься. Независимо от того, вытянута ли рука, такая игра рукой не наказуема», — сообщает Archivo VAR.

Первый матч между командами завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.