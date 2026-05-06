Умяров: у «Спартака» запредельная мотивация занять третье место в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о перспективах красно-белых занять третье место в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Как сейчас искать мотивацию на чемпионат? Понятно, что все матчи важны, но неужели не будет мысли поберечь себя перед финалом?

— Вы каждый раз задаёте такие вопросы. Поверьте, мотивация запредельная занять третье место. Те шансы подняться на третью строчку, которые у нас были с «Краснодаром», с «Крыльями», мы упустили по нашей вине. Поэтому хотим и будем очень стараться вернуться на победный путь в Премьер-Лиге, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 48 очков и занимает четвёртое место.