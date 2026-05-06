«Оранжевая карточка». Умяров — о фоле Облякова на Мартинсе в матче «Спартак» — ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал эпизод с фолом капитана ЦСКА Ивана Облякова на полузащитнике красно-белых Кристофере Мартинсе в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с армейцами (1:0). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главным арбитром выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Мы поговорили с Кириллом Глебовым — в хороших отношениях с ним. Я сказал: «С моей точки зрения, оранжевая карточка. Если бы она была, она бы была показана». Он сказал практически то же самое. Говорит, что для такой игры этого недостаточно на красную. Я с ним полностью согласен, потому что наступ был опасный, но если бы он был на пять сантиметров выше — была бы красная и плохие последствия у Мартинса. Спасибо всем судьбам, которые оберегли его от этой ужасной травмы, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.