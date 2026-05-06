Умяров прокомментировал эмоциональную реакцию Маркиньоса на замену в матче с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал эмоциональную реакцию вингера красно-белых Маркиньоса на замену в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА (1:0).
— Маркиньос пнул бутылку воды, когда его заменили на Мартинса, потом что-то эмоционально говорил на скамейке.
— Слушайте, я только рад. Это показывает, что человек небезразличен, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Футболист был заменён на 60-й минуте. Игрок не пожал руку главному тренеру Хуану Карлосу Карседо и выражал недовольство на скамейке запасных.
В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.