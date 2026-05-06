Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Умяров: о будущем не думаю, очень хочется взять трофей

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не стал комментировать слухи о возможном переезде в Европу.

— Кулуарно не утихают разговоры о твоём возможном переезде в Европу, про Испанию постоянно говорят. Если всё сложится и вы возьмёте Кубок, будет ли это причиной с лёгким сердцем искать новый путь?
— Без комментариев, хочется очень взять трофей. О будущем сейчас не думаю, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Умярову со стороны испанских клубов: «Валенсии», «Вильярреала» и «Бетиса».

Сегодня, 6 мая, красно-белые обыграли ЦСКА в финале Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    
