Игрок «Спартака» Умяров: о будущем не думаю, очень хочется взять трофей

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не стал комментировать слухи о возможном переезде в Европу.

— Кулуарно не утихают разговоры о твоём возможном переезде в Европу, про Испанию постоянно говорят. Если всё сложится и вы возьмёте Кубок, будет ли это причиной с лёгким сердцем искать новый путь?

— Без комментариев, хочется очень взять трофей. О будущем сейчас не думаю, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Умярову со стороны испанских клубов: «Валенсии», «Вильярреала» и «Бетиса».

Сегодня, 6 мая, красно-белые обыграли ЦСКА в финале Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:0.