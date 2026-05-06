Игрок «Спартака» Умяров: о будущем не думаю, очень хочется взять трофей
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не стал комментировать слухи о возможном переезде в Европу.
— Кулуарно не утихают разговоры о твоём возможном переезде в Европу, про Испанию постоянно говорят. Если всё сложится и вы возьмёте Кубок, будет ли это причиной с лёгким сердцем искать новый путь?
— Без комментариев, хочется очень взять трофей. О будущем сейчас не думаю, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Умярову со стороны испанских клубов: «Валенсии», «Вильярреала» и «Бетиса».
Сегодня, 6 мая, красно-белые обыграли ЦСКА в финале Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:0.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2026
-
00:10
-
00:09
-
00:04
-
00:02
- 6 мая 2026
-
23:59
-
23:53
-
23:53
-
23:43
-
23:39
-
23:37
-
23:32
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:22
-
23:19
-
23:15
-
23:14
-
23:09
-
22:59
-
22:56
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:50
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:44
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:35