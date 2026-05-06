Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов высказался о победе «Спартака» над ЦСКА и объяснил, как Тороп не взял голевой удар

Бубнов высказался о победе «Спартака» над ЦСКА и объяснил, как Тороп не взял голевой удар
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе «Спартака» над ЦСКА в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 (1:0), а также объяснил, почему голкипер армейцев Владислав Тороп не взял голевой удар.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Скажу коротко о полуфинале Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. В первом тайме «Спартак» имел полное преимущество и забил один гол. Во втором тайме ЦСКА имел такое же полное преимущество, создавал моменты, но не реализовал их.

Если суммировать, игра была равной, но «Спартаку» повезло. Литвинов забил красивый гол примерно с 25 метров, но считаю, что Тороп, который здорово отыграл всю игру, должен был сделать ещё один шаг в сторону полёта мяча. Он прыгал с места и чуть-чуть не достал, хотя удар был действительно классный.

По моему мнению, если бы вратарь сделал этот шаг — но опыта просто не хватает — то он бы справился с ударом и поймал мяч. Благодаря этому голу «Спартак» прошёл в финал Кубка России», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Материалы по теме
Видео
Автор победного гола «Спартака» в дерби с ЦСКА Литвинов обратился к болельщикам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android