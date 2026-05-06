Бубнов высказался о победе «Спартака» над ЦСКА и объяснил, как Тороп не взял голевой удар

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе «Спартака» над ЦСКА в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 (1:0), а также объяснил, почему голкипер армейцев Владислав Тороп не взял голевой удар.

«Скажу коротко о полуфинале Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. В первом тайме «Спартак» имел полное преимущество и забил один гол. Во втором тайме ЦСКА имел такое же полное преимущество, создавал моменты, но не реализовал их.

Если суммировать, игра была равной, но «Спартаку» повезло. Литвинов забил красивый гол примерно с 25 метров, но считаю, что Тороп, который здорово отыграл всю игру, должен был сделать ещё один шаг в сторону полёта мяча. Он прыгал с места и чуть-чуть не достал, хотя удар был действительно классный.

По моему мнению, если бы вратарь сделал этот шаг — но опыта просто не хватает — то он бы справился с ударом и поймал мяч. Благодаря этому голу «Спартак» прошёл в финал Кубка России», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.