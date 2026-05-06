Созин: реветь по Челестини ЦСКА стоило месяц назад. Тогда сегодня могли быть слёзы счастья

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0), а также об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.

«Сегодня получилось настоящее дерби. Классическое, боевитое. «Спартак» выиграл по делу, играли на результат: главное — выйти в финал. Задачу решили, с чем я «Спартак» поздравляю.

ЦСКА же удивил не сегодня. ЦСКА удивил и даже возмутил меня роликом со слезами Челестини и руководства клуба. Увольнять и реветь по Челестини надо было раньше, месяц назад — это было ясно всем. Тогда сегодня бы мы могли увидеть слёзы счастья. А так… Это плохая мина при плохой игре, просто вылизанная картинка.

Почему там все плакали? Потому что тренер завалил сезон? Потому что половина травмирована, а остальная с тренером не разговаривала? Или потому что в команде раздрай? Челестини надо было увольнять месяц назад, это было ясно всем!

Руководство ЦСКА показало футбольному сообществу, что расписалось в своей некомпетентности. А «Спартак» — с заслуженной победой», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».