Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Созин: реветь по Челестини ЦСКА стоило месяц назад. Тогда сегодня могли быть слёзы счастья

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0), а также об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Сегодня получилось настоящее дерби. Классическое, боевитое. «Спартак» выиграл по делу, играли на результат: главное — выйти в финал. Задачу решили, с чем я «Спартак» поздравляю.

ЦСКА же удивил не сегодня. ЦСКА удивил и даже возмутил меня роликом со слезами Челестини и руководства клуба. Увольнять и реветь по Челестини надо было раньше, месяц назад — это было ясно всем. Тогда сегодня бы мы могли увидеть слёзы счастья. А так… Это плохая мина при плохой игре, просто вылизанная картинка.

Почему там все плакали? Потому что тренер завалил сезон? Потому что половина травмирована, а остальная с тренером не разговаривала? Или потому что в команде раздрай? Челестини надо было увольнять месяц назад, это было ясно всем!

Руководство ЦСКА показало футбольному сообществу, что расписалось в своей некомпетентности. А «Спартак» — с заслуженной победой», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

