«Слава богу». Ловчев высказался о победе «Спартака» над ЦСКА и выходе в финал Кубка России

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и выход команды в Суперфинал турнира. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Я 10-летие играл за «Спартак», понимаю, что такое спартаковские болельщики, как они заждались этого. Слава богу, что «Спартак» будет в финале, а там как получится», – сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В Суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет с сильнейшей командой из пары «Краснодар» — «Динамо» Москва. Первая встреча финала Пути РПЛ между командами завершилась безголевой ничьей — 0:0.