Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья опроверг слухи о своём уходе из «Барселоны» и раскритиковал журналиста

Рафинья опроверг слухи о своём уходе из «Барселоны» и раскритиковал журналиста
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Рафинья опроверг информацию о возможности своего ухода из клуба, а также раскритиковал журналиста, написавшего об этом.

«Журналист, написавший ту статью о возможности моего ухода, ранее публиковал и другие недостоверные сведения обо мне. Он утверждал, будто я встречался с клубом и в частных беседах говорил о своих сомнениях, а также о том, останусь ли я в «Барсе».

Этот человек только и делает, что лжёт. Каждый раз, когда он публикует какую‑либо историю, ему приходится удалять её — всегда или почти всегда. То, что исходит от него, абсолютно несерьёзно», — приводит слова Рафиньи Barca Times в соцсети Х.

Ранее в СМИ появилась информация, что Рафинья сообщил руководству «Барселоны» о своих сомнениях относительно своего будущего в клубе. В текущем сезоне Рафинья пропустил 23 матча за клуб и сборную из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с «Барселоной» рассчитано до лета 2028 года.

Материалы по теме
Рафинья намерен остаться в «Барселоне», несмотря на интерес саудовских клубов — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android