Рафинья опроверг слухи о своём уходе из «Барселоны» и раскритиковал журналиста

Нападающий «Барселоны» Рафинья опроверг информацию о возможности своего ухода из клуба, а также раскритиковал журналиста, написавшего об этом.

«Журналист, написавший ту статью о возможности моего ухода, ранее публиковал и другие недостоверные сведения обо мне. Он утверждал, будто я встречался с клубом и в частных беседах говорил о своих сомнениях, а также о том, останусь ли я в «Барсе».

Этот человек только и делает, что лжёт. Каждый раз, когда он публикует какую‑либо историю, ему приходится удалять её — всегда или почти всегда. То, что исходит от него, абсолютно несерьёзно», — приводит слова Рафиньи Barca Times в соцсети Х.

Ранее в СМИ появилась информация, что Рафинья сообщил руководству «Барселоны» о своих сомнениях относительно своего будущего в клубе. В текущем сезоне Рафинья пропустил 23 матча за клуб и сборную из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с «Барселоной» рассчитано до лета 2028 года.