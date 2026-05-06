Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Стало известно, что Карседо сказал игрокам «Спартака» после победы в дерби с ЦСКА

Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к своим игрокам в раздевалке после финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором красно-белые обыграли ЦСКА (1:0).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Вы заслужили эту победу! Теперь нам нужно победить в понедельник и в Суперфинале, парни. В понедельник и в Суперфинале, окей?» — сказал Карседо в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва. А в понедельник, 11 мая, красно-белым предстоит встретиться с казанским «Рубином» в игре 29-го тура Мир РПЛ.

