Стало известно, что Карседо сказал игрокам «Спартака» после победы в дерби с ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к своим игрокам в раздевалке после финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором красно-белые обыграли ЦСКА (1:0).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'
«Вы заслужили эту победу! Теперь нам нужно победить в понедельник и в Суперфинале, парни. В понедельник и в Суперфинале, окей?» — сказал Карседо в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.
В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва. А в понедельник, 11 мая, красно-белым предстоит встретиться с казанским «Рубином» в игре 29-го тура Мир РПЛ.
