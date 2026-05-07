Гол Сафонову укрепил позиции Кейна в топ-10 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Гол нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна в ворота россиянина Матвея Сафонова в ответном полуфинале Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (1:1) стал для форварда 54-м в турнире. Встреча проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра работал Жоау Педру Пиньейру.

Таким образом, Кейн закрепился на 10-й строчке в списке лучших бомбардиров ЛЧ в истории и сократил отставание от экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руда ван Нистелроя до двух мячей.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов:

1. Криштиану Роналду — 140 голов.

2. Лионель Месси — 129.

3. Роберт Левандовски — 109.

4. Карим Бензема — 90.

5. Рауль Гонсалес — 71.

6. Килиан Мбаппе — 70.

7 Томас Мюллер — 57.

8. Эрлинг Холанд — 57.

9. Руд ван Нистелрой — 56.

10. Гарри Кейн — 54.