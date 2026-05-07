Матвей Сафонов может стать первым россиянином с двумя трофеями Лиги чемпионов

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов может стать первым россиянином с двумя победами в Лиге чемпионов УЕФА в истории. В ответном матче 1/2 финала турнира парижане сыграли вничью с «Баварией» (1:1). Встреча проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра работал Жоау Педру Пиньейру.

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов благодаря победе в первом матче (5:4). Таким образом, Матвей Сафонов может выиграть главный клубный трофей Европы со своей командой во втором сезоне подряд. Ранее никто из россиян не выигрывал ЛЧ дважды. По разу в финал ЛЧ выходили Игорь Добровольский («Марсель»), Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд), Дмитрий Аленичев («Порту») и Денис Черышев («Реал» Мадрид).

В финале турнира «ПСЖ» встретится с «Арсеналом». Решающий матч состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена».