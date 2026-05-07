«ПСЖ» в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов

«ПСЖ» в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Это случилось после того, как парижский клуб сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном матче 1/2 финал Лиги чемпионов (1:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

Ранее «ПСЖ» играл в финалах турнира в сезоне-2019/2020 и сезоне-2024/2025. У парижского клуба одна победа и одно поражение.

Первый матч между мюнхенцами и парижанами прошёл в столице Франции и завершился победой команды Луиса Энрике со счётом 5:4. Таким образом, «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в прошлогоднем финале обыграл «Интер» (5:0).

