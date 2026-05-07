Статистика Сафонова в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил пять спасений по ходу ответного матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (1:1). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Отмечается, что у голкипера 21% точных передач (7/33), шесть точных длинных передач из 32 (19%). По показателю предотвращённых голов россиянин набрал 0,23.

Первая встреча между командами завершилась со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, парижане вышли в финал Лиги чемпионов, где сразятся с лондонским «Арсеналом».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.