Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Статистика Сафонова в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ»

Статистика Сафонова в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ»
Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил пять спасений по ходу ответного матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (1:1). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

Отмечается, что у голкипера 21% точных передач (7/33), шесть точных длинных передач из 32 (19%). По показателю предотвращённых голов россиянин набрал 0,23.

Первая встреча между командами завершилась со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, парижане вышли в финал Лиги чемпионов, где сразятся с лондонским «Арсеналом».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
«ПСЖ» — снова в финале ЛЧ! «Бавария» пробила Сафонова лишь на 90+4-й минуте
Live
«ПСЖ» — снова в финале ЛЧ! «Бавария» пробила Сафонова лишь на 90+4-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android