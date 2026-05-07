«Арсенал» и «ПСЖ» сыграют в финале Лиги чемпионов — 2025/2026

Английский «Арсенал» и французский «ПСЖ» сыграют в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. На стадии 1/2 финала «канониры» оказались сильнее испанского «Атлетико» (1:1, 1:0). Парижане в полуфинале одолели немецкую «Баварию» (5:4, 1:1).

Таким образом, «Арсенал» и «ПСЖ» определят победителя турнира в очном матче, который состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«ПСЖ» является действующим обладателем трофея. В финале Лиги чемпионов — 2024/2025 французская команда разгромила итальянский «Интер». «Арсенал» вышел в финал главного клубного турнира Европы впервые за 20 лет.