Луис Энрике может выиграть третий трофей Лиги чемпионов УЕФА
Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике сделал шаг к завоеванию своего третьего трофея Лиги чемпионов УЕФА, выведя команду в финал турнира. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч обыграл мюнхенскую «Баварию» (6:5). Ответный матч, состоявшийся 6 мая на «Арене Мюнхен», завершился вничью 1:1, а первую встречу парижане выиграли со счётом 5:4.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3' 1:1 Кейн – 90+4'
Ранее трижды становились победителями Лиги чемпионов только тренеры Карло Анчелотти, Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола.
Луис Энрике с «ПСЖ» являются действующими обладателями трофея Лиги чемпионов. Также Энрике выигрывал турнир в сезоне-2014/2015, когда руководил «Барселоной».
