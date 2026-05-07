Луис Энрике может выиграть третий трофей Лиги чемпионов УЕФА

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике сделал шаг к завоеванию своего третьего трофея Лиги чемпионов УЕФА, выведя команду в финал турнира. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч обыграл мюнхенскую «Баварию» (6:5). Ответный матч, состоявшийся 6 мая на «Арене Мюнхен», завершился вничью 1:1, а первую встречу парижане выиграли со счётом 5:4.

Ранее трижды становились победителями Лиги чемпионов только тренеры Карло Анчелотти, Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола.

Луис Энрике с «ПСЖ» являются действующими обладателями трофея Лиги чемпионов. Также Энрике выигрывал турнир в сезоне-2014/2015, когда руководил «Барселоной».