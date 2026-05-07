Сафонов вышел во второй финал ЛЧ. Это первый россиянин с подобным достижением

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел во второй финал Лиги чемпионов. Это случилось после того, как парижский клуб сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном матче 1/2 финал Лиги чемпионов (1:1).

Сафонов стал первым российским футболистом, которому покорилось это достижение. По одному финалу в карьере было у Игоря Добровольского («Марсель»), Антона Бута («Боруссия» Дортмунд), Дмитрия Аленичева («Порту») и Дениса Черышева («Реал» Мадрид).

Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 24 матчах во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.