УЕФА назвал лучшего игрока матча «Бавария» — «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал лучшего игрока ответного матча полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» и «ПСЖ». Матч закончился вничью со счётом 1:1. Игроком матча был выбран защитник парижан Вильям Пачо.

Эквадорский защитник сделал два отбора и шесть возвратов мяча. Помимо этого, футболист преодолел 8,9 км за игру.

Первый матч между командами завершился со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, парижане вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с лондонским «Арсеналом».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.