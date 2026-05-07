«Была! Есть! И будет!» «Спартак» опубликовал пост после победы над ЦСКА в дерби

«Была! Есть! И будет!» «Спартак» опубликовал пост после победы над ЦСКА в дерби
Московский «Спартак» опубликовал пост после победы над ЦСКА в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 (1:0). Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Спартак» опубликовал фото в своём телеграм-канале с подписью: «Была! Есть! И будет!»

Фото: ФК «Спартак»

Последний раз «Спартак» уступил ЦСКА в этом турнире 11 мая 2011 года на стадии 1/2 финала. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью со счётом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались армейцы — 5:4.

В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

