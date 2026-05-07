«ПСЖ» может стать лишь вторым клубом, дважды подряд выигрывавшим Лигу чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» может стать лишь вторым клубом, который одержит две победы в Лиге чемпионов УЕФА в двух сезонах подряд. В 1/2 финала парижане оказались сильнее немецкой «Баварии» (5:4, 1:1). Ответный полуфинал проходил на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра работал Жоау Педру Пиньейру.

В финале прошлого розыгрыша «ПСЖ» разгромил итальянский «Интер» (5:0). Ранее только мадридскому «Реалу» удавалось защитить титул (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

«Арсенал» и «ПСЖ» определят победителя турнира в очном матче, который состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).