Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» может стать лишь вторым клубом, дважды подряд выигрывавшим Лигу чемпионов

«ПСЖ» может стать лишь вторым клубом, дважды подряд выигрывавшим Лигу чемпионов
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» может стать лишь вторым клубом, который одержит две победы в Лиге чемпионов УЕФА в двух сезонах подряд. В 1/2 финала парижане оказались сильнее немецкой «Баварии» (5:4, 1:1). Ответный полуфинал проходил на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра работал Жоау Педру Пиньейру.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

В финале прошлого розыгрыша «ПСЖ» разгромил итальянский «Интер» (5:0). Ранее только мадридскому «Реалу» удавалось защитить титул (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

«Арсенал» и «ПСЖ» определят победителя турнира в очном матче, который состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Материалы по теме
Кто круче — «ПСЖ» или «Бавария»? Сравнили составы: от Сафонова и Нойера до Дембеле и Кейна
Кто круче — «ПСЖ» или «Бавария»? Сравнили составы: от Сафонова и Нойера до Дембеле и Кейна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android