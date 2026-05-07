Сафонов и игроки «ПСЖ» празднуют с болельщиками выход в финал Лиги чемпионов
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отпраздновал выход команды в финал Лиги чемпионов УЕФА после ответного полуфинального матча с мюнхенской «Баварией» вместе с командой и болельщиками. Игра состоялась на стадионе «Арена Мюнхен», где в качестве арбитра выступил Жоау Педру Пиньейру. Основное время завершилось вничью со счётом 1:1. В первой встрече парижане одержали победу (5:4).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

Отметим, Матвей Сафонов сделал пять сейвов в матче.

Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Фото: Кадр из трансляции

Первая игра между командами завершилась со счётом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, парижане вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с лондонским «Арсеналом».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей победили мадридский «Реал» со счётом 6:4.

