Матвей Кисляк: этот сезон для ЦСКА провальный — будет нам уроком

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк подвёл итоги сезона для команды после поражения от «Спартака» (0:1) в финале Пути регионов Кубка России, а также высказался об увольнении тренера Фабио Челестини и назначении россиянина Дмитрия Игдисамова.

«Это футбол, так бывает. Сами хотим найти причины, пока не получается. Сезон стопроцентно можно считать провальным. Наверное, не каждый сезон ты можешь выигрывать, это тоже как опыт, будет нам уроком. Надо идти дальше.

Конечно, я знаю все требования Игдисамова. Знаете, когда во время сезона такое происходит, у тебя нет времени на что-то реагировать. Фабио многое дал команде, да и мне лично тоже — спасибо ему за работу. Но здесь времени реагировать нет, когда матчи каждую неделю», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.