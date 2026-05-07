Сафонов получил третью оценку в «ПСЖ» за полуфинальный матч ЛЧ по версии портала Whoscored
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил третью оценку в своей команде от популярного статистического портала Whoscored за ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

По данным источника, оценка Сафонова составляет 7,2. Лучшими в парижской команде признаны Хвича Кварацхелия (8,4) и Нуну Мендеш (7,8), а худшими – Уоррен Заир-Эмери (6,1) и Маркиньос (6,2).

В составе мюнхенского клуба лучшими признаны голкипер Мануэль Нойер (7,5) и форвард Гарри Кейн (7,8).

Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 24 матчах во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

