Губерниев обратился к Сафонову после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Губерниев обратился к Сафонову после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к голкиперу «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвею Сафонову после выхода его команды в финал Лиги чемпионов УЕФА второй год подряд. В 1/2 финала ЛЧ-2025/2026 парижане сыграли вничью с «Баварией» (1:1) и прошли дальше благодаря победе в первой игре (5:4).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Матвей Сафонов — здесь и сейчас лицо нашего спорта в мире! Впервые в истории российский футболист выходит снова в финал футбольной ЛЧ! Гордимся!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

«Арсенал» и «ПСЖ» определят победителя турнира в очном матче, который состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

