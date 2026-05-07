Губерниев обратился к Сафонову после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к голкиперу «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвею Сафонову после выхода его команды в финал Лиги чемпионов УЕФА второй год подряд. В 1/2 финала ЛЧ-2025/2026 парижане сыграли вничью с «Баварией» (1:1) и прошли дальше благодаря победе в первой игре (5:4).

«Матвей Сафонов — здесь и сейчас лицо нашего спорта в мире! Впервые в истории российский футболист выходит снова в финал футбольной ЛЧ! Гордимся!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

«Арсенал» и «ПСЖ» определят победителя турнира в очном матче, который состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).