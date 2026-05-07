У «ПСЖ» два финала ЛЧ после ухода Мбаппе в «Реал», Килиан дважды вылетел в четвертьфинале

Французский «ПСЖ» вышел во второй финал за два сезона после ухода нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». В сезоне-2024/2025 парижане разгромили «Интер» (5:0) и завоевали трофей, а в текущем сезоне на стадии 1/2 финала одолели «Баварию» (5:4, 1:1).

Покинувший «ПСЖ» и перебравшийся в «Реал» летом 2024-го Мбаппе со своим новым клубом дважды вылетал из турнира на стадии 1/4 финала — в сезоне-2024/2025 от «Арсенала» (0:3, 1:2) и в текущем розыгрыше от «Баварии» (1:2, 3:4).

«Арсенал» и «ПСЖ» определят победителя турнира в очном матче, который состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).