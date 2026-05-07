Луис Энрике высказался после ответного матча «ПСЖ» с «Баварией» в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался после ничьей своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:1).

«Мы здесь как дома (смеётся). Очень счастливы. Жизнь непроста для тренеров и игроков, потому что нужно сначала отпраздновать и насладиться сегодняшним вечером, а потом думать о финале. Думаю, мы это заслужили. Сегодня показали высокий уровень мастерства. Знали, когда защищаться, а когда атаковать… Можно отметить наш хороший настрой», — сказал Энрике в эфире Canal+.

Первый матч между мюнхенцами и парижанами прошёл в столице Франции и завершился победой команды Луиса Энрике со счётом 5:4. Таким образом, «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в прошлогоднем финале обыграл «Интер» (5:0).