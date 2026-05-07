Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике высказался после ответного матча «ПСЖ» с «Баварией» в полуфинале ЛЧ

Луис Энрике высказался после ответного матча «ПСЖ» с «Баварией» в полуфинале ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался после ничьей своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Мы здесь как дома (смеётся). Очень счастливы. Жизнь непроста для тренеров и игроков, потому что нужно сначала отпраздновать и насладиться сегодняшним вечером, а потом думать о финале. Думаю, мы это заслужили. Сегодня показали высокий уровень мастерства. Знали, когда защищаться, а когда атаковать… Можно отметить наш хороший настрой», — сказал Энрике в эфире Canal+.

Первый матч между мюнхенцами и парижанами прошёл в столице Франции и завершился победой команды Луиса Энрике со счётом 5:4. Таким образом, «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в прошлогоднем финале обыграл «Интер» (5:0).

Материалы по теме
Сафонов получил третью оценку в «ПСЖ» за полуфинальный матч ЛЧ по версии портала Whoscored
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android