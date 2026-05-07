«ПСЖ» установил два национальных рекорда после выхода финал Лиги чемпионов
Французский «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 и установил два национальных достижения. Это стало возможным после того, как красно-синие одолели по сумме двух матчей мюнхенскую «Баварию» (5:4, 1:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

Как сообщает Stat Fooball, «ПСЖ» — первая французская команда, которая вышла в финал Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов в двух сезонах подряд. Кроме того, парижане стали первым французским клубом, трижды выходил в финал главного еврокубкового турнира. Парижане доходили до финала в текущем сезоне, в минувшей кампании (2025), а также в 2020 году (сезон-2019/2020). Отмечается, что у «Марселя» и «Реймса» по два финала Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, «Монако» и «Сент-Этьен» доходили до этой стадии по одному разу.

Напомним, «Арсенал» и «ПСЖ» определят победителя турнира в очном матче, который состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

