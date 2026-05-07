Кварацхелия прокомментировал выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварахелия прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. На стадии полуфинала парижане по итогам двух матчей обыграли «Баварию» (5:4, 1:1).

«Мы очень рады выходу в финал, нас ждет важный матч, мы сосредоточены, против «Арсенала» будет сложно. «Бавария» — одна из лучших команд, это был очень сложный матч, возможно, самый тяжелый в этом сезоне, мы показали, что можем играть против таких команд», — приводит слова Кварацхелии Footmercato.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Арсеналом». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.