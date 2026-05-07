Защитник «Спартака» Литвинов: играть в «Лужниках» — незабываемо, хотели снова это пережить

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу команды в финале Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА со счётом 1:0.
«Мы правда очень хотели победить, чтобы снова это пережить. Играть в «Лужниках — это незабываемые эмоции. После карьеры вспоминаются только такие матчи», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».