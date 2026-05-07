Игрок «Спартака» Литвинов назвал гол в ворота ЦСКА лучшим в своей карьере
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал свой гол, который он забил дальним ударом из-за пределов штрафной в финале Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА. Красно-белые победили со счётом 1:0 и вышли в Суперфинал Кубка России текущего розыгрыша. Литвинов был признан лучшим игроком матча.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'
— Принял мяч, увидел, что справа прессингует игрок, и понял, что лучшим решением будет удар.
— Это лучший гол в твоей карьере?
— Думаю, да, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2026
-
03:05
-
02:55
-
02:40
-
02:33
-
02:30
-
02:23
-
02:22
-
02:05
-
02:03
-
01:56
-
01:47
-
01:35
-
01:35
-
01:30
-
01:27
-
01:20
-
01:13
-
00:55
-
00:55
-
00:52
-
00:52
-
00:47
-
00:44
-
00:40
-
00:39
-
00:34
-
00:32
-
00:30
-
00:24
-
00:21
-
00:18
-
00:17
-
00:12
-
00:11
-
00:10