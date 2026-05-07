Игрок «Спартака» Литвинов назвал гол в ворота ЦСКА лучшим в своей карьере

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал свой гол, который он забил дальним ударом из-за пределов штрафной в финале Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА. Красно-белые победили со счётом 1:0 и вышли в Суперфинал Кубка России текущего розыгрыша. Литвинов был признан лучшим игроком матча.

— Принял мяч, увидел, что справа прессингует игрок, и понял, что лучшим решением будет удар.

— Это лучший гол в твоей карьере?

— Думаю, да, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.