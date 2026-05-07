Игрок «Спартака» Литвинов отреагировал на решение отменить удаление капитана ЦСКА Облякова

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об отмене красной карточки капитана ЦСКА (1:0) Ивана Облякова в финале Пути регионов Кубка России. Напомним, На 68-й минуте Кирилл Левников отменил красную карточку Облякову за фол на полузащитнике красно-белых Кристофере Мартинсе после просмотра VAR.

«На 60% это жёлтая, на 40% — красная. Сегодня арбитры решили не убивать интригу в дерби на 62 минуте», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В финале турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».